14 поранених учасників АТО відбули на лікування до Німеччини

Сьогодні 14 українських військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій на Сході України, були відправлені з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Німеччини.

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Як повідомили УНІАН у Міноборони України, військовослужбовці пройдуть курс лікування у клініках Бундесверу.

Реабілітацію, залежно від поранення, вони проходитимуть від кількох місяців до року.

«Це вже наша шоста гуманітарна акція. Я особисто вп’яте прилітаю в Україну для відбору солдатів, які потребують лікування», - сказав керівник групи лікарів Бундесверу Міхаель Уль.

Загалом з 2014 по 2017 рік 88 українських поранених пройшли стаціонарне лікування в Німеччині, з них 79 – у госпіталях Бундесверу, а ще 9 – у цивільних клініках.

«Хотів би висловити Вам щиру вдячність за підтримку і внесок в організацію лікування українських військовослужбовців, поранених в ході проведення АТО на Сході України. Розглядаю надану нам допомогу, як знак дружньої підтримки і солідарності з українським народом та нашими Збройними Силами», - звернувся до німецьких представників заступник Міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук.