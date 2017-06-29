У Києві зафіксовано масове отруєння серед людей, які поїли у "Суші Ленді"
11:46, 29 червня 2017Новини регіонів
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Інфекціоністи повідомляють, що спалах отруєння пов’язаний із вживанням харчових продуктів в закладі громадського харчування ТОВ «Суші Ленд».
У Києві - черговий спалах кишкової інфекції / Фото: УНІАН
За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби, у Києві зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед осіб, які вживали харчові продукти в закладі громадського харчування ТОВ «Суші Ленд». Відомство поінформувало, що внаслідок отруєння постраждало 16 осіб.
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Головне управління Держпродспоживслужби в Києві розпочало епідеміологічне обстеження «Суші Ленд» із відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.
Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження тривають. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби Києва.
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