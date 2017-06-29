У Києві зафіксовано масове отруєння серед людей, які поїли у "Суші Ленді"

Інфекціоністи повідомляють, що спалах отруєння пов’язаний із вживанням харчових продуктів в закладі громадського харчування ТОВ «Суші Ленд».

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