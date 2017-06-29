У Маріуполі дітям-сиротам подарували 25 квартир

У Маріуполі Донецької області молодим сім'ям з числа дітей-сиріт вручили 25 квартир.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Маріуполь. Вручили молодим сім'ям з числа дітей-сиріт 25 квартир. Житло придбали за рахунок обласного та місцевого бюджетів», - написав він.

За словами Жебрівського, до кінця року помешкання за програмою забезпечення житлом дітей-сиріт отримають загалом 85 молодих людей.