У Маріуполі дітям-сиротам подарували 25 квартир
13:35, 29 червня 2017Новини регіонів
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Житло придбали за рахунок обласного та місцевого бюджетів.
До кінця року житло отримають 85 молодих людей / Фото зі сторінки fb Жебрівського
У Маріуполі Донецької області молодим сім'ям з числа дітей-сиріт вручили 25 квартир.
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Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
«Маріуполь. Вручили молодим сім'ям з числа дітей-сиріт 25 квартир. Житло придбали за рахунок обласного та місцевого бюджетів», - написав він.
За словами Жебрівського, до кінця року помешкання за програмою забезпечення житлом дітей-сиріт отримають загалом 85 молодих людей.
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