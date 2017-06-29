У Києві зростає кількість людей, які отруїлися суші у ресторанах "Євразія"

17:11, 29 червня 2017
Новини регіонів
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Фахівці Держпродспоживслужби у Києві виявили у ресторанах "Євразія" порушення.

www.gastronom.ru

Внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції, спричиненої вживанням суші у ресторанах "Євразія" (ТОВ «Суші Ленд»), на сьогодні отруєння діагностовано у 23 осіб, з них 20 осіб госпіталізовано:

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Як повідомили УНІАН у Держпродпотребслужбі України, з числа госпіталізованих 12 осіб доставлено до інфекційного відділення лікарні № 4, 5 осіб до інфекційного відділення лікарні № 9, 3 особи до інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні, 1 дитина до інфекційного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 - виписана під розписку батьків. Двоє дорослих від госпіталізації відмовилися. Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, проведено обстеження ТОВ «Суші Ленд», в результаті якого встановлено порушення вимог законодавства.

У ході обстеження з метою проведення санітарно-мікробіологічного дослідження відібрано 21 пробу харчових продуктів, зокрема, сировини. Епідеміологічне розслідування зазначеного спалаху захворювань на гостру кишкову інфекцію та лабораторні дослідження тривають.

Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби.

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Теги: #отруєння у ресторанах Євразія