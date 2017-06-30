Інфекціоністи припускають, що у киян, які отруїлися суші у "Євразії", діагностують сальмонельоз

У пацієнтів, які надійшли в Олександрівську лікарню Києва зі скаргами на нудоту, діарею, підвищення температури тіла і біль в животі після вживання суші в одному з київських ресторанів, підозрюють зараження сальмонельозом.

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Про це 112.ua повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська.

За її словами, аналізи направлені на дослідження і можливо попередні результати будуть вже завтра, 1 липня.

Пацієнти почали надходити ще з 28 червня. Наразі на лікуванні в Олександрівській лікарні троє пацієнтів. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, після вживання суші в одному зі столичних ресторанів у лікарню звернулися 25 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Києві госпіталізовані з отруєнням після вживання суші в ресторані. Зараз КМДА вирішує, чи перевіряти всю мережу ресторанів, якщо через вживання їжі в одному із закладів отруїлися люди.