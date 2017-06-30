Кількість хворих, які отруїлися у "Євразії", зросла до 26 осіб

15:09, 30 червня 2017
Новини регіонів
236

У Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед гостей ресторанів "Євразія" (ТОВ «Суші Ленд»). 

УНИАН

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужби Києва станом на сьогодні кількість потерпілих внаслідок отруєння суші у ресторанах "Євразія" зросла до 26 осіб. У відомстві зазначили, що з них 22 особи госпіталізовано, 4 дорослих від госпіталізації відмовилися.

Читайте такожІнфекціоністи припускають, що у киян, які отруїлися суші у "Євразії", діагностують сальмонельоз

За результатами перевірки закладів "Євразія" (ТОВ «Суші Ленд») виявлено порушення вимог санітарного законодавства та законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів.

У ході перевірки з метою проведення лабораторних досліджень відібрано 21 пробу харчових продуктів.

Епідеміологічне розслідування зазначеного спалаху захворювань на гостру кишкову інфекцію та лабораторні дослідження тривають.

Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #неякісні продукти#отруєння суші у ресторанах євразія