Кількість хворих, які отруїлися у "Євразії", зросла до 26 осіб

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужби Києва станом на сьогодні кількість потерпілих внаслідок отруєння суші у ресторанах "Євразія" зросла до 26 осіб. У відомстві зазначили, що з них 22 особи госпіталізовано, 4 дорослих від госпіталізації відмовилися.

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За результатами перевірки закладів "Євразія" (ТОВ «Суші Ленд») виявлено порушення вимог санітарного законодавства та законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів.

У ході перевірки з метою проведення лабораторних досліджень відібрано 21 пробу харчових продуктів.

Епідеміологічне розслідування зазначеного спалаху захворювань на гостру кишкову інфекцію та лабораторні дослідження тривають.

Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби.