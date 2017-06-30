В Одесі щодня госпіталізують до 10 хворих на кір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила головний лікар Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.

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За її словами, в цій лікарні з початку року з діагнозом «кір» проліковано 359 пацієнтів (з них 234 – діти) у віці від 2 тижнів до 61 року.

«Ситуація залишається серйозною і дуже напруженою. Щодня до лікарні надходять мінімум 3 хворих, а максимум - 10. Це досить тяжкі пацієнти», - наголосила медик.

Як зазначила Лаврюкова, це вірусне захворювання загрожує ускладненнями - у 20% пацієнтів діагностовано пневмонію. У червні від корової пневмонії в місті померло двоє малолітніх дітей. Обидві дитини не були щеплені, вони «якийсь час» лікувалися в інфекційній лікарні.

«Крім того, обидві лікувалися ще й в інших дитячих стаціонарах. Це сталося з різних причин. Одна - за бажанням батьків, в іншої - ще до кору була пневмонія. Вона одержувала лікування з приводу цього в іншій лікарні. Потім захворіла на кір і стан, природно, погіршився. Все протікало дуже тяжко. Тому що на ще не вилікувану пневмонію нашарувалася пневмонія корова», - розповіла Лаврюкова.

За словами головного позаштатного педіатра департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Анни Луньової, станом на 30 червня в Одесі зареєстровано 279 випадків підозри на кір, з яких близько 70% (186 осіб) - діти.

Лабораторно вже підтверджено діагноз у 227 хворих, в числі яких 143 дитини.

«Аналогічно по області - 389 підозр на кір і лабораторно підтверджено діагноз у 344 хворих, в основному діти - 261 особа», - сказала Луньова.

Із загальної кількості хворих 93% не щеплені.

Основна група хворих - діти віком від 1 року до 4 років (85 осіб - 37,5%), діти від 5 до 9 - 25% (57 осіб), віком до 1 року - близько 2% (4 особи).

Луньова зазначила, що основною профілактикою проти кору є вакцинація. На цей час у місті є більш як 11,75 тис. доз відповідної вакцини.

Як наголосила Луньова, наразі на міському та обласному рівні прийнято рішення про те, що діти, виявлені при оформленні в школу або дитсадок без відповідного щеплення, в зазначені установи допускатися не будуть.

«Тільки щеплена дитина може відвідувати дитячий колектив», - акцентувала Луньова.

За її даними, тільки за останній тиждень захворіли на кір 30 дітей, з них 20 перебувають у стаціонарі.

Фахівці відмовилися уточнити інформацію про померлих дітей, зазначивши, що зараз «оформляються відповідні документи».

Вони закликали батьків вакцинувати дітей, щоб уникнути епідемії, яка можлива у вересні, коли неповнолітні після літніх канікул масово почнуть відвідувати школи і дитячі садки. За даними медиків, попередній значний спалах кору бу в Одесі в 2006 році, і, як зазначила Лаврюкова, «кількість щеплених відтоді не збільшилася».

Як повідомляв УНІАН, за даними управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, в Одесі від корової пневмонії померло двоє дітей віком 2-3 роки.