У столиці зросли показники захворюваності на гострі кишкові інфекції серед дорослих і дітей - Госпродпотребслужба

У Києві встановлено жорсткий контроль за якістю харчових продуктів, що виробляються та знаходяться в обігу в столиці.

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Як повідомили в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради, про це йшлося на розширеному засіданні Колегії виконавчого органу Київської міської ради.

На засіданні, зокрема, заслухали питання: «Про епідемічну ситуацію в Києві, забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів».

Так, за даними Головного управління Госпродпотребслужбы, у столиці зросла захворюваність гострими кишковими інфекціями серед дорослих та дітей загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, зареєстровані 8 випадків захворювання на ботулізм, пов'язані з вживанням в'яленої риби.

Крім того, наприкінці червня зареєстровані випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов’язані із вживанням харчових продуктів у закладі громадського харчування ТОВ «Суші Ленд».

Так, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва посилені заходи контролю за дотриманням операторами ринку, які здійснюють господарську діяльність з виробництва, реалізації та зберігання харчових продуктів, вимог законодавства про безпечність та якість харчових продуктів.

Зокрема, встановлено жорсткий контроль за діяльністю комунальних підприємств – організаторів ярмарків, які несуть відповідальність за організацію та проведення ярмаркових заходів, на яких реалізуються харчові продукти.

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту доручено посилити контроль за якісним та безпечним харчуванням дітей у загальноосвітніх, дошкільних, оздоровчих закладах.

Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити заклади охорони здоров’я міста достатньою кількістю швидких тестів, для своєчасної діагностики інфекційних захворювань.