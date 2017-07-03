Інфекціоністи виявили причину отруєнь у київських ресторанах "Євразія"

Станом на ранок 3 липня звернення щодо поганого самопочуття після вживання продуктів компанії "Суші Ленд Євразія" і "Суші Лайф" у Києві припинилися. У чотирьох хворих підтверджено діагноз сальмонельоз. Результати аналізів решти постраждалих будуть відомі пізніше.

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Про це 112.ua розповів заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олександр Овчаренко.

"Ми припускаємо, що зараження могло статися через хвору на сальмонельоз людину, яка працювала на кухні і заразила продукти. Він міг бути прихованим носієм або не повідомив погане самопочуття", - розповів Овчаренко.

Заклад, в якому отруїлися люди, не працює з 28 червня.

Нагадаємо, кількість отруєних суші в Києві зросла до 34.

Поліція порушила кримінальну справу за ст. 325 КК ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь").