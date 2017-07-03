У Києві перевірили більше сотні кафе після масового отруєння суші

У рамках моніторингу закладів громадського харчування, який проводився у зв'язку з масовим отруєнням після вживання продуктів компанії "Суші Ленд Євразія" і "Суші Лайф" в Києві, співробітники Держпродпотребслужби відвідали 103 закладу, 15 з них не дозволили проводити у них заходи.

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Про це 112.ua розповів заступник начальника Головного управління Держпродпотребслужби у Києві Олександр Овчаренко.

За його словами, тільки в чотирьох закладах не було виявлено жодних порушень. У всіх інших зафіксовано порушення, причому 30% закладів прийняли рішення тимчасово припинити роботу до усунення недоліків, відповідно до рекомендацій працівників Держпродпотребслужби.

"Були виявлені випадки риби без маркування, тобто, за документами купують певну кількість риби у відомої компанії і під ці документи потім везуть рибу невідомого походження, невідомого виробника. Якої вона якості, незрозуміло", - розповів Овчаренко.

За його словами, в окремих випадках така риба надходила по всій мережі ресторанів (10-15 закладів): "Постачальник з незрозумілими документами постачає рибу мережею, це тисячі споживачів цієї продукції".

Також, серед виявлених недоліків були: відсутність державної реєстрації потужностей, недостатня кількість виробничих приміщень (для того, щоб потоки сировини і готової продукції не перетиналися, порушуються вимоги до технологічних процесів - наприклад, роли роблять у гарячому цеху, також, в гарячому цеху чистять овочі).

Крім того, були випадки зберігання продукції, термін зберігання якої закінчився, з безпечною та якісною продукцією в одній холодильній камері, порушення умов товарного сусідства, незадовільний санітарний стан виробничих приміщень (бруд, потреба ремонту), відсутність контрольних приладів для вимірювання температури в місцях зберігання сировини, відсутність санітарних книжок у персоналу.

Нагадаємо, кількість отруєних суші в Києві зросла до 34.

Поліція порушила кримінальну справу за статтею 325 КК ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь").