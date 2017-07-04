У працівників ресторанів "Євразія" виявлено зараження сальмонелою - Держпродспоживслужба

У працівників ресторанів "Євразія" та пацієнтів, які отруїлися суші, виявлено зараження сальмонелою.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужби Києва, станом на 3 липня кількість захворювань на гостру кишкову інфекцію становить 38 випадків.

У персоналу закладу громадського харчування ТОВ «Суші Лайф» та у 7 пацієнтів виділено однотипову сальмонелу S.enteritidis групи D. Отримані дані щодо виділення з об’єктів навколишнього середовища бактерій групи кишкової палички свідчать про порушення санітарно-гігієнічних вимог на суб’єкті ТОВ «Суші Ленд».

На іншому суб’єкті ТОВ «Суші Лайф», де зареєстровано 1 випадок захворювання, також виявлено порушення санітарного законодавства.

Держпродспоживслужба в Києві видала розпорядження щодо тимчасового припинення роботи даного суб’єкта.

З метою недопущення отруєнь в Києві посилюються заходи інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання.

Громадяни, які виявили порушення з боку санітарно-гігієнічних та ветеринарно-санітарних норм законодавства, можна звертатися на гарячу лінію за номером (044) 486-95-85.

Суб’єктам господарювання, які бажають провести аудит підприємства, звертатись за номером (044) 245-78-02. Аудит буде здійснюватися у короткий термін за участю сертифікованих аудиторів Держпродспоживслужби в Києві.