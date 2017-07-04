На Сумщині виявили стихійне захоронення тварин із сибіркою

У Сумській області розпочато розслідування щодо виявлення стихійного захоронення решток тварин із сибіркою.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, Охтирською місцевою прокуратурою сьогодні, 4 липня, розпочато кримінальне провадження за фактом порушення невстановленою особою ветеринарних норм.

У Краснопільському районі на березі річки Псел 30 червня було виявлено стихійне захоронення решток двох овець.

«У рештках тварин за результатами експертизи встановлено діагноз «сибірка». На даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ст. 251 (порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

*** Сибірка - гостра зоонозна хвороба, яка спричиняється Вас. anthracis і перебігає з явищами інтоксикації, серозно-геморагічного запалення шкіри та лімфатичних вузлів, рідше - у генералізованій формі.

Основним джерелом інфекції для людини є хворі травоїдні сільськогосподарські (кози, вівці, корови, коні) та дикі тварини. Зараження людини відбувається контактним шляхом (через подряпини, порізи, садна) при догляді за хворими тваринами, їх забою, зніманні шкіри, розбиранні туші, при виконанні земляних робіт, зрідка - при вживанні недостатньо термічно обробленого зараженого м'яса, аспіраційним шляхом, при укусі мухи-жигалки.озрізняють побутову і професійну захворюваність на сибірку. Частіше хворіють сільські жителі. Характерна літньо-осіння сезонність. Після хвороби залишається відносний імунітет. Сибірка зустрічається переважно в країнах Азії, Африки, Південної Америки і Південної Європи. В Україні спостерігаються лише поодинокі випадки захворювання на сибірку.