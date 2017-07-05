У Рівному за хабар затримана викладач медичного коледжу

Сьогодні у Рівному правоохоронці затримали викладача медичного коледжу при одержанні 4 тис. доларів хабара за вступ у навчальний заклад.

Як повідомляє Департамент захисту Національної економіки поліції, жінку затримали її у власній квартирі після отримання грошей.

Читайте такожУ Рівному затримали головного лікаря, який вимагав $ 2 тис за працевлаштування

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. У межах цього кримінального провадження правоохоронці задокументували факт вимагання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії, встановлюються особи, які також можуть бути причетні до корупційної діяльності.

«Оперативники Управління захисту економіки в Рівненській області Національної поліції України, як і їхні колеги в інших регіонах, проводять антикорупційні заходи у сфері освіти. У зв'язку з початком вступної кампанії до навчальних закладів «нечисті на руку» посадовці можуть активізувати свою протиправну діяльність», - наголошують у поліції.