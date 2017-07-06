Поблизу полігону бойовиків в Луганську поранено 11-річного хлопчика - ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що поблизу полігону бойовиків у Луганську 11-річний хлопчик дістав поранення.

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненій на сайті ОБСЄ.

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"У Луганську спостерігачі відвідали дитячу лікарню, де розмовляли з матір’ю 11-річного хлопчика. Вона розповіла, що 3 липня її син грався поблизу полігона, розташованого неподалік їхнього будинку в південно-східній частині Луганська, і там підібрав на землі якийсь предмет. За її словами, предмет вибухнув у руках хлопця, а 3 липня дитині зробили операцію. Медпрацівники лікарні повідомили членам патруля СММ, що хлопцеві зробили операцію на черевній порожнині, його стан стабільний стан", - йдеться у повідомленні.

У звіті також зазначається, що під час відвідання представниками СММ лікарні в підконтрольному українському уряду місті Бахмут (кол. Артемівськ, 67 км на північ від Донецька) 19-річна дівчина повідомила, що поблизу залізничних колій вона з чоловіком знайшла предмет, схожий на обвиту дротом металеву трубку завдовжки приблизно 15 см.

За її словами, чоловік забрав цей предмет додому і спробував його розібрати його, проте він вибухнув. Внаслідок вибуху чоловік зазнав поранень грудної клітки, обличчя і рук, а у жінки виникли проблеми зі слухом. «Медпрацівники лікарні повідомили, що жінку і чоловіка доправили до них 2 липня, і їм було надано медичну допомогу в зв’язку зі спричиненими вибухом пораненнями. За словами представника поліції в Бахмуті, нині триває розслідування інциденту», - йдеться у звіті.