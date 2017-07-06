Вміст ртуті у повітрі над столичним "Радикалом" перевищує норму в 30 разів - Держпродспоживслужба

На території колишнього столичного заводу «Радикал» у деяких точках концентрація ртуті в повітрі перевищує гранично допустиму норму у 30 разів.

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Про це заявив представник Держпродспоживслужби Дмитро Байраченко під час ініційованого фракцією «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді брифінгу щодо стану території «Радикалу», інформує прес-служба політсили.

Байраченко зазначив, що на території заводу 23 і 29 червня 2017 року проведи ряд лабораторних досліджень.

Він також повідомив, що концентрація отруйної речовини у ґрунті в деяких місцях до 14,5 разів перевищує допустиму норму.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році із заводу «Радикал» було вивезено близько 93 тонн хлорвмісних токсичних відходів, у попередні роки - 50 тонн.

1 березня 2016 року у Мінекології заявили, що не мають коштів на вивезення токсичних відходів з території заводу «Радикал».

У вересні 2016 року Київрада вирішила звернутися до Кабміну з проханням визначити варіант демеркуризації заводу «Радикал» та виділити кошти на її проведення у 2016-2017 роках.

За інформацією члена екологічної комісії Київради Ганни Сандалової, вже декілька років на території заводу «Радикал» залишається близько 200 тис. тонн відходів, що містять ртуть, які загрожують здоров’ю киян.

В КМДА пообіцяли, що цього року в бюджеті Києва будуть передбачені 4,5 млн грн на вивезення частини небезпечних відходів з території заводу «Радикал», а саме хлороорганічних сполук, а також на коригування техніко-економічного обґрунтування демеркуризації промислового майданчика заводу. Однак для вирішення глобальніших проблем необхідна активна участь ліквідатора «Радикалу» та державних органів.

Довідка УНІАН. ВАТ “Радикал” було введено в експлуатацію у 1951 році. Товариство було монополістом з виробництва деяких видів синтетичних матеріалів, зокрема пінополіуретану, бертолетової солі, гермобутилу, хімічних засобів захисту рослин. У липні 1996 року роботу підприємства зупинили, але з порушеннями норм виведення потужностей з експлуатації. Залишки хімічних речовин не було вивезено з підприємства, що призвело до складної екологічної ситуації.