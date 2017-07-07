Сумщина: на розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги виділено понад 707 млн грн

Сумська обласна рада прийняла обласну програму перспективного розвитку закладів охорони здоров’я третинного рівня на 2017-2021 роки із обсягом фінансування понад 707 млн грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада прийняла сьогодні під час сесії: «за» проголосували 38 із 55 присутніх депутатів (усього в Сумській облраді 64 депутати).

У документі наголошується, що метою програми є наближення якісної, своєчасної, високоспеціалізованої медичної допомоги до кожного жителя області, збільшення тривалості і підвищення якості життя населення, а моніторинг стану здоров’я населення області свідчить про необхідність пріоритетних дій органів місцевої влади і самоврядування в галузі охорони здоров’я.

Розв’язання проблеми передбачається шляхом оновлення лікувально-діагностичної бази медичних закладів; приведення у відповідність з вимогами матеріально-технічного забезпечення, у тому числі розширення корисних площ відділень високоспеціалізованої допомоги; спрямування фінансових ресурсів медичних закладів обласного підпорядкування виключно на надання допомоги третинного рівня; активізація роботи по впровадженню новітніх технологій.

Виконання програми передбачається здійснити в чотири етапи: І етап – 2017 р., ІІ етап – 2018 р., ІІІ етап – 2019-2020 рр., ІV етап – 2021 р.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених на охорону здоров’я в обласному бюджеті та коштів державного бюджету, загальним обсягом 707 млн 188,2 тисячі грн, у тому числі 135 млн 788,2 тис. грн – з обласного бюджету і 571,4 млн грн – з державного бюджету.