Сумщина потребує коштів на ліки для хворих на цукровий діабет та ниркову недостатність

Сумська обласна рада просить Верховну Раду, Кабінет міністрів та Міністерство охорони здоров’я виділити кошти з Державного бюджету України для придбання медичних препаратів хворим на цукровий діабет та хронічну ниркову недостатність.

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Відповідне звернення облрада прийняла сьогодні під час сесії.За проголосували 47 із 54 присутніх депутатів (усього в Сумській облраді 64 депутати).

У документі наголошується, що Сумська облрада стурбована загостренням соціальної напруги через неналежний рівень фінансування державою видатків на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет та хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу.

«Цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет обласному бюджету Сумської області на 2017 рік враховані у складі медичної субвенції у сумі 15,2 мільйона гривень, що забезпечує потребу (42,0 млн грн) на 36%. Фактичні витрати за 2016 р. на зазначені цілі склали 28,1 млн грн. На сьогоднішній день в області кількість хворих на цукровий діабет складає 37 тисяч 641 особу, із них 5 тис. 511 – інсулінозалежні. Середня вартість лікування одного інсулінозалежного хворого становить 7,6 тис. грн на рік», – йдеться у документі.

Також Сумська облрада підкреслює, що цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу обласному бюджету Сумської області на 2017 р. передбачені у сумі 40 млн грн, що становить 73% від потреби на придбання витратних матеріалів, медикаментів та лікарських засобів для лікування цієї категорії хворих (55 млн грн). У 2016 р. на зазначені цілі використано 50,9 млн грн. На сьогоднішній день в області кількість хворих, які потребують лікування методом гемодіалізу, складає 207 осіб, а середня вартість лікування одного хворого становить 265,7 тис. грн на рік.

У документі зазначається, що в 2016 р. потреба в коштах на лікування зазначених хворих була забезпечена у повному обсязі завдяки залишку цільових коштів медичної субвенції, що склався на початок 2016 року у сумі 28,7 млн грн відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України №1340-р від 16 грудня 2015 р. «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 р., та перерозподіл обсягу освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році».

«З огляду на зазначене на 2017 р. по Сумській області незабезпеченість коштів на лікування хворих на цукровий діабет складає 26,8 млн грн, на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 15 млн грн», – йдеться у зверненні.

Сумська облрада просить ВР, уряд та МОЗ невідкладно винайти можливість для збільшення вказаних цільових видатків медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.