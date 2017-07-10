На Сумщині госпіталізовано жінку з підозрою на сибірку

Жінку з села Миропілля Краснопольского району Сумської області шпиталізували у лікарню з підозрою на сибірку, зараз хвора перебуває на обстеженні, повідомляє СпецКор.

Для підтвердження діагнозу у хворої взято аналізи, які доправили на бактеріологічне дослідження.

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"Остаточного діагнозу хворій ще не встановлено, адже немає результатів аналізів", - зазначила головний лікар-інфекціоніст Сумської області Ірина Троцька.

Нагадаємо, що наприкінці червня у селі Миропілля Краснопільського району виявили сибірку у трупах овець, яких знайшли місцеві мешканці поблизу річки. Тварини були заховані у пластикові мішки та прикопані землею. Експертиза хворобу підтвердила.

Усі рештки тварин тоді спалили, а ґрунт продезінфікували.

У селі триває 15-денний карантин. Ветеринари перевіряють худобу та проводять щеплення.