На Буковині у таборі віруючих зафіксовано масовий спалах отруєнь - Держпродспоживслужба

У Чернівецькій області зареєстровано масовий спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, отруєння зафіксовано серед вірян конфесії, які організували відпочинок на березі річки Дністер біля села Перебиківці - Зелена Липа Хотинського району Чернівецької області.

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Загалом посттраждали 28 осіб. За результатами перевірки місця відпочинку встановлено, що на березі річки Дністер група вірян самостійно організувала сімейний відпочинок відкритого типу в кількості 45 дорослих та 110 дітей (віком від 2-ох до 15-ти років). Організатори відпочинку попередньо не узгодили своє зібрання з керівництвом місцевої громади. Для проживання та проведення різних заходів ними було встановлено палатки для сну, навіси для читання лекцій та молитов та місце для приготування і прийому їжі.

Приготування їжі відпочиваючими здійснювалося відповідно до графіка різними особами із групи віруючих. Крім того, страви замовляли в домогосподарствах села Перебиківці, які зберігалися без дотримання температурного режиму, розігрівалися та споживалися.

При епідрозслідуванні встановлено, що на місці розташування табору надвірні туалети розміщувались на відстані 15 метрів на одній ліній з криницею, глибина якої лише 8 метрів, а після проливних дощів у криниці різко піднявся рівень води.

Відібрано проби води для бактеріологічного, санітарно-хімічного та вірусологічного досліджень, обстежено осіб, які готували їжу, відібрано змиви з об’єктів навколишнього середовища.

Після медичного огляду, з попереднім діагнозом "ротавірусний гастроентерит" до інфекційних відділень госпіталізовано 6 хворих, решта – отримують лікування в амбулаторних умовах.

Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.