Директор Департаменту охорони здоров’я Дмитро Турчак запевняє, що наразі столиця забезпечена вакцинами проти кору в достатній кількості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Турчак закликав киян скористатися можливістю убезпечити себе в період імовірного спалаху цієї хвороби.

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За словами головного медика столиці, з початку року в Києві зареєстровано 11 випадків захворюваності на кір, дев’ятеро хворих (шестеро з яких – діти) – госпіталізовано.

«На щастя, летальних випадків вдалося уникнути. Але треба розуміти, що ліків від кору не буває. Препарати полегшують симптоми та борються з ускладненнями», - сказав Турчак, додавши, що ускладнення хвороби можуть бути дуже небезпечними для здоров’я та життя людини.

Так, це може бути ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору. Зустрічаються навіть відтерміновані наслідки кору: в середньому через 5 років після перенесеного кору може виникнути підгострий склерозуючий паненцефаліт, що завжди закінчується летально.

Медики попереджають, що кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди – нежить, температуру, кашель, а десь за тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба).

«Дуже важливо вчасно звернутися до лікаря. Лише фахівець може поставити точний діагноз і призначити адекватне й ефективне лікування», – зауважив Турчак.

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За його словами, столиця забезпечена комбінованою вакциною для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи «Пріорикс» у достатній кількості. Щоб щепитися, необхідно звернутися до медичного закладу первинної ланки за місцем реєстрації. Дітям до 18 років щеплення КПК в Україні роблять безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, з початку року в Україні зафіксовано 735 випадків кору.

За інформацією заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак, спалахи кору за 6 місяців у цьому році зафіксовано у 15 регіонах.