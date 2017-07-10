Київ отримав новітній препарат для антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих

Київ отримав новітній препарат антиретровірусної терапії в рамках програми боротьби з розповсюдженням ВІЛ/СНІД.

Як повідомляє прес-служба Київського міського голови, препарат шостого покоління (долутегравір) для антиретровірусної терапії переданий міському центру профілактики та боротьби зі СНІД від фонду «АнтиСНІД» Олени Пінчук.

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"Вперше в рамках державно-приватного партнерства як допомога від благодійного фонду Київ сьогодні отримав першу партію нового препарату шостого покоління для лікування 750 пацієнтів цього року. А протягом двох років препарат отримають загалом 1300пацієнтів з ВІЛ-інфекцією», - зазначив присутній на заході мер Києва Віталій Кличко.

Також він зауважив, що США в рамках програми PEPFAR надають Києву додатково 1,6 млн доларів для закупівлі препаратів для лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів.

За інформацією Кличка, у 2017 році кількість людей з ВІЛ, які взяті під медичне спостереження, на 23% перевищує показник за аналогічний період 2016 року.

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"За оперативною інформацією міського центру СНІД, станом на 1 липня у Києві на обліку перебуває 12 323 пацієнта. 7 682 з них отримують антиретровірусну терапію. У 2017 році додатково 5 тисяч людей отримають безкоштовне лікування", - сказав Кличко.

Кличко нагадав, що 6 квітня минулого року у Києві була підписана Паризька Декларація. Таким чином Київ включили у програму прискорення заходів у боротьбі зі СНІДом Fast-Track Cities.

Мер додав, що 8 грудня 2016 року своїм рішенням Київрада затвердила Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки. На цей рік заплановане фінансування з бюджету Києва - 41 млн грн.