В Україні черговий випадок смерті внаслідок ботулізму: жінка їла рибу, куплену в "АТБ" Харкова

Незважаючи на неодноразові заклики епідеміологів щодо небезпечності вживання в’яленої риби захворювання та смерті через ботулізм продовжують реєструватися.

Як повідомляється на сайті Кіровоградського обласного лабораторного центру, до інфекційного відділення Новоукраїнської центральної районної лікарні госпіталізовано жінку, якій встановлено попередній діагноз – ботулізм. Перші симптоми недуги з’явились 6 липня близько опівночі, через 4 години після вживання в їжу в’яленої риби, яку вона (з її слів) придбала власноруч в магазині “АТБ” міста Харкова.

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Через декілька годин після госпіталізації хвора була переведена до реанімаційного відділення лікарні. Захворювання розвивалось стрімко. Навіть після введення протиботуліністичної сироватки жінка померла.

Медики підкреслюють, що ботулізм - важке захворювання токсико-інфекційного характеру, особливості перебігу якого призводять до ураження нервової системи з порушенням зору, ковтання, моторики кишок, дихання. Імунітет після перенесеного захворювання не розвивається, людина може захворіти на ботулізм повторно.