Фахівці не рекомендують купатися на всіх пляжах Києва

Фахівці комунального підприємства «Плесо» не рекомендують купатися на всіх 11 пляжах Києва.

Згідно з повідомленням підприємства, з 10 липня не рекомендовано купатися навіть на трьох міських пляжах, що отримали цього року міжнародну екологічну нагороду «Блакитний прапор» – Дитячому, Золотому та Пуща-Водиця.

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На сайті підприємства не повідомляються причини, через які відвідувачам зон відпочинку біля води надається така рекомендація.

Водночас у соціальних мережах кияни розміщують фото з узбережжя Дніпра в межах Києва, на яких видно, що вода перенасичена синьо-зеленими водоростями.

Зокрема, про проблему написав і президент Торгово-промислової палати України (ТПП) Геннадій Чижиков в Facebook, розмістивши також відповідні фото.

«Ось якийсь такий зараз Дніпро в районі центральних пляжів на Трухановому острові. Адже це ще тільки середина літа. Зрозуміло, що купатися вже категорично не можна! Пляжний сезон закритий!», - написав він.

«Не можна, щоб подібна екологічна катастрофа (іншого слова не підберу) повторювалася в такому страшному вигляді щорічно», - зазначив президент ТПП.