Регіони отримають кошти на придбання ангіографічного обладнання

Кабмін перерозподілив субвенції держбюджету в регіони на придбання ангіографічного обладнання в 2017 році.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання в 2017 році. Читайте такожГройсман обіцяє вирівняти ситуацію з закупівлею ліків Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято вчора на засіданні уряду. Рішення прийнято без обговорення.

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