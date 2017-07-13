Регіони отримають кошти на придбання ангіографічного обладнання
09:45, 13 липня 2017Новини регіонів
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Кабмін перерозподілив субвенції держбюджету в регіони на придбання ангіографічного обладнання в 2017 році.
У регіони закуплять ангіографічне обладнання / УНІАН
Кабінет міністрів України прийняв рішення про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання в 2017 році.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято вчора на засіданні уряду.
Рішення прийнято без обговорення.
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