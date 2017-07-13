У Хмельницькому за хабарництво затримано заступника директора медколеджу

У Хмельницькому співробітники департаменту захисту економіки Нацполіції у співпраці із слідчими управління Головного управління Національної поліції в області 12 липня задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником директора Хмельницького базового медичного коледжу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, за позитивне складання двома абітурієнтами вступних іспитів та зарахування їх до числа студентів навчального закладу посадовець-викладач вимагала та отримала хабар на суму 4,5 тис. доларів.

За вказаним фактом слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснює досудове розслідування за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманій особі запобіжного заходу.