Мешканці чотирьох районів Києва вже мають можливість записатися до лікарів через Інтернет

Мешканці Оболонського, Солом’янського, Деснянського та Подільського районів Києва вже мають можливість записатися на прийоми до лікарів через Інтернет.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, медичні заклади зазначених районів приєднались до системи Helsi.me (https://helsi.me).

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За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, завдяки системі Helsi.me пацієнти можуть знайти на сайті свого дільничного лікаря і записатися до нього на прийом на конкретний час або через Інтернет, або через call-центр. Так само записатися можна і до профільного лікаря.

Поворозник повідомив, що наразі до електронної медичної системи Helsi.me внесено інформацію про більш як 2 тис. медичних працівників.

За словами Поворозника, на порталі пацієнта кияни можуть переглядати свої візити до лікаря та результати прийомів (консультаційні листи). Також передбачена можливість «прив’язати» медичну картку дитини до медкартки з профілем батьків.

«Helsi.me надає медзакладам можливість взяти участь у медичній реформі – підключити заклад і лікарів, зафіксувати вибір пацієнтом свого сімейного лікаря та передати всю інформацію до Міністерства охорони здоров’я», – зауважив Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року керівництво столиці презентувало Концепцію розвитку системи охорони здоров'я Києва, якою, серед іншого, передбачено створення електронної системи обслуговування пацієнтів, зокрема, запровадження електронної реєстратури, медичних карток та створення єдиної системи обліку.