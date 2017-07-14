У Києві купання на 10 міських пляжах є небезпечним - Держпродспоживслужба

У Києві купання на 10 офіційних міських пляжах є небезпечним.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, посилаючись на результати лабораторних досліджень проб води з поверхневих водойм у місцях розташування міських пляжів.

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«На 10 пляжах (окрім пляжу «Пуща Водиця») проби води не відповідають нормативним показникам згідно з вимогами ДСП №172-96 «Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів», ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів», - йдеться у повідомленні.

Дослідження були проведені ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України».

Крім того, за результатами лабораторних досліджень якості питної води з фонтанчиків на пляжах «Тельбін», «Пуща Водиця», «Чорторий», «Райдужний», «Венеція», «Центральний», «Вербний» проби води не відповідають нормативним показникам згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Як повідомляв УНІАН, фахівці комунального підприємства «Плесо» не рекомендують купатися на всіх 11 пляжах Києва з 10 липня.

Не рекомендовано купатися навіть на трьох міських пляжах, що отримали цього року міжнародну екологічну нагороду «Блакитний прапор», – «Дитячому», «Золотому» та «Пуща Водиця».

У соціальних мережах кияни розміщують фото узбережжя Дніпра в межах Києва, на яких видно, що вода перенасичена синьо-зеленими водоростями.