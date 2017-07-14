У Тернополі після реконструкції відкрили радіологічний корпус обласної лікарні

У Тернополі сьогодні, 14 липня, відкрили радіологічний корпус обласної лікарні після реконструкції вартістю 34 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті взяли участь президент України Петро Порошенко, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко та ін.

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В оновленому приміщенні розташований сучасний лабораторний комплекс і централізована стерилізаційна кімната. Лабораторія оснащена найсучаснішим обладнанням.

«Обладнання закуповували протягом 5 років. Таку лабораторію може собі дозволити не кожна лікарня, аналогічної в Західній Україні немає, може є в Києві і Дніпропетровську. Наша лабораторія оснащена топовою апаратурою, де аналізи проводяться в автоматичному режимі і вплив людини мінімізований – тільки на етапі забору крові і кровопідготовки. Все решта робить машина», –зазначив головний лікар обласної лікарні Василь Бліхар.

Як зазначив під час виступу Порошенко, це не останній об’єкт, який відкривають на базі обласної лікарні.

«Невдовзі тут постане і кардіологічний центр. Щоб в Тернополі робилися операції на відкритому серці. Щоб не їздили люди до інших міст, у Тернополі хай роблять, у Тернополі працюють найкращі лікарі», – сказав Порошенко.

Він додав, що реалізовувати такі проекти вдається завдяки реформі децентралізації.

«Ще три роки тому ніхто не вів мову про масові відкриття нових об’єктів. Ми скерували кошти в області, в 7 разів збільшилися бюджети розвитку територіальних громад, і ми бачимо результат», – зазначив президент.

Реконструкція радіологічного корпусу лікарні проходила за кошти Державного фонду регіонального розвитку із співфінансуванням з місцевого бюджету.

Довідка УНІАН. Реконструкція радіологічного корпусу обласної лікарні була розпочата у 2011 році, але в 2015 році роботи були «заморожені» через брак коштів.

Сума будівельних робіт та ремонтних робіт склала 34 млн грн.

Ще орієнтовно на 40 млн грн було закуплено сучасне обладнання, яке у повній мірі забезпечує лікарні біохімічних, імунологічних, бактеріологічних та інших видів лабораторних досліджень.