У санаторії на Дніпропетровщині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей

У Дніпропетровській області з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано четверо дітей віком 5, 9 та 10 років, які відпочивали у санаторії ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина», ще одну дитину госпіталізовано з діагнозом «ГРВІ. Реактивний панкреатит, ацетономічний синдром».

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, у санаторії відпочиває 317 осіб, у тому числі 50 дітей.

Спеціалістами Держпродспоживслужби Дніпропетровської області розпочато проведення санітарно-епідеміологічного розслідування щодо встановлення причин та умов, що сприяли виникненню захворювань.

При проведенні обстеження санаторію встановлено ряд порушень санітарного законодавства.

Медичні працівники оглянули 308 відпочиваючих, осіб із симптомами гострої кишкової інфекції не виявлено.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження відібраних проб тривають.