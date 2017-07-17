Рівненщина отримала 18 нових автомобілів швидкої допомоги

У рамках реалізації проекту Світового банку та МОЗ для Рівненської області закуплено 18 нових швидких марки «Сітроен» (16 із них – для районних лікарень, ще по одному – для обласної та міської клінічної лікарень).

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, автомобілі відповідають класу «В», тобто надаватимуть медичну допомогу усім хворим.

Кожне авто укомплектоване сучасним обладнанням, а також носилками на пневмопідвісці, функціональною каталкою, вакуумною шиною та приладом для підігрівання розчинів. При підключенні апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень) авто перетворюватиметься на реанімобіль.

Автомобілі швидкої допомоги вартістю 64,5 тисяч доларів кожна були закуплені у рамках реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», який триватиме до 2020 року. У рамках проекту передбачається також реконструкція 105 лікарських амбулаторій та ФАПів. Також на базі обласної лікарні планують створити серцево-судинний центр та проведуть тренінги для понад тисячі лікарів Рівненської області.