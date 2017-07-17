Чехія допоможе модернізувати Київський міський центр крові

У рамках допомоги Чеської Республіки у Києві стартував проект «Поліпшення оснащення Київського міського центру крові».

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Проект спрямований на модернізацію технологічного оснащення Київського міського центру крові. Зокрема, передбачає забезпечення належного функціонування комп’ютерної системи управління інформацією для служби крові, заготівлі донорської крові, дотримання вимог холодового ланцюга в технологічних процесах переробки і транспортування донорської крові та її компонентів. Вартість допомоги становить 354 тисяч чеських крон.

Реалізація проекту допомоги службі крові Києва розроблялась і була узгоджена минулого року.