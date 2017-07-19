На Дніпропетровщині зареєстровано спалах отруєння у дитячому садку
Фахівці припускають, що захворювання пов’язане із вживанням домашнього торту із заварним кремом.
У Дніпропетровській області зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію у школі-садку с. Шевченківське (Криворізький район Дніпропетровська область)
Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, через отруєння постраждало 4 вихованці з різних груп та 2 працівники закладу.
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Фахівці припускають, що захворювання пов’язане із вживанням домашнього торту із заварним кремом, яким напередодні частували дітей у ясельній групі.
У ході епідеміологічного обстеження дитячого закладу спеціалісти виявили низку порушень санітарного законодавства, зокрема, в ясельній групі не дотримуються вимоги щодо миття та дезінфекції столового посуду.
Відібрано змиви, проби харчових продуктів та питної води, обстежено контактних, дослідження тривають.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.