Червоний Хрест направив на окуповані території Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на тимчасово окуповані території Донбасу понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 6 вантажних автомобілів з вантажем продуктових та гігієнічних наборів загальною вагою 113 тонн. Вантаж направлений від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста за маршрутом «Київ-Донецьк-Луганськ», - йдеться у повідомленні.