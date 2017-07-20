У санаторії Бердянська - масовий спалах кишкової інфекції: отруїлися 246 дітей учасників АТО з Дніпра

У Бердянську (Запорізька область) у санаторії «Лазурний» отруїлися 246 дітей військовослужбовців - учасників АТО з Дніпра.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні поліції Бердянська, симптоми отруєння почали з'являтися у дітей з учорашнього ранку, на сьогодні зафіксовано 246 випадків отруєння.

За даними поліції, зараз діти продовжують перебувати в санаторії «Лазурний» під наглядом медиків.

Читайте такожУ санаторії на Дніпропетровщині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Бердянської міської ради, про те, що в санаторії на оздоровленні перебувають діти, представники місцевої влади не знали, оскільки офіційно ця установа не мала дозвільних документів на роботу.

Зокрема, робоча комісія, створена мерією Бердянська, провела низку обстежень даної установи та виявила невідповідність установи вимогам у сфері організації дитячого оздоровлення.

«У результаті чергового обстеження установи 17 липня в закладі були виявлені діти, які відпочивають всупереч Актам приймання дитячого оздоровчого табору, де вказано про неготовність установи до приймання дітей», - повідомили в міськраді.

Вказується, що, оскільки санаторій «Лазурний» до прийому дітей був не готовий, керівництву санаторію було рекомендовано вивезти дітей до повного усунення недоліків.

«На даний час проводиться огляд дітей цього закладу фахівцями Бердянського лабораторного центру, Управління Держпродспоживслужби в Бердянську спільно з фахівцями міської лікарні», - йдеться в повідомленні прес-служби Бердянської міської ради.