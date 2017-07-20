На Запоріжжі вже госпіталізовано 30 дітей, які отруїлися в "Лазурному"

У Запорізькій області у лікарні доставлені 30 дітей, які напередодні отруїлися в санаторії «Лазурний» (Бердянськ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації Вікторія Клименко.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації Вікторія Клименко.

За її словами, стан здоров'я дітей не вимагає обов'язкової госпіталізації, однак з огляду на той факт, що діти звернулися за медичною допомогою, а також на масовість отруєння, було прийнято рішення про їх госпіталізацію в Бердянське територіальне медичне об'єднання.

Клименко також повідомила, що на даний момент невідомо, чим саме отруїлися діти, - результати аналізів будуть у понеділок.

Крім того, Клименко наголосила, що санаторій офіційно не мав дозволу на роботу.

За її словами, під час перевірки документів у співробітників харчоблоку з'ясувалося, що з 17 осіб санітарні книжки були лише у трьох.

Клименко також повідомила, що діти з Дніпра (261 дитина) заїхали в санаторій «Лазурний» 11 липня. На даний момент частину дітей забрали батьки, частина продовжує залишатися в санаторії.

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Як повідомляв УНІАН, у Бердянську в санаторії «Лазурний» сталося масове отруєння 246 дітей військовослужбовців - учасників АТО з Дніпра. За даними міського управління поліції Бердянська, симптоми отруєння почали з'являтися у дітей з учорашнього ранку, на сьогодні зафіксовано 246 випадків отруєння.

За даними Бердянської міської ради, про те, що в санаторії на оздоровленні перебувають діти, представники місцевої влади не знали, оскільки офіційно ця установа не мала дозвільних документів на роботу.