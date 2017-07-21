У ресторані "Париж" села Сучевени зафіксовано масове отруєння серед гостей, які святкували весілля
До інфекційних відділень лікарень було госпіталізовано 9 осіб.
На Буковині зафіксовано масове отруєння серед гостей, які святкували весілля у ресторані «Париж» с. Сучевени (Глибоцький р-н, Чернівецька область).
Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, внаслідок захворювання на гостру кишкову інфекцію постраждало 15 осіб.
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З попередніми діагнозами «гострий гастроентероколіт», «харчова токсикоінфекція» до інфекційних відділень лікарень було госпіталізовано 9 осіб, решта - отримують лікування в амбулаторних умовах.
У ході перевірки було виявлено низку порушень санітарного законодавства.
Проведений відбір змивів з об’єктів навколишнього середовища, проб харчових продуктів та води, обстежено працівників, дослідження тривають.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.