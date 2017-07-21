Через кишкову інфекцію у "Лазурному" захворіли 30 дітей, 22 госпіталізовано - Держпродспоживслужба

Внаслідок спалаху гострого інфекційного захворювання у дитячому закладі санаторного типу «Лазурний» на базі санаторію «Лазурний» у м.Бердянськ Запорізької області захворіли 30 дітей, з них 22 госпіталізовано.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, фахівці проводять санітарно-епідеміологічне розслідування умов та причин виникнення зазначеного спалаху.

На базі оздоровчого закладу розгорнута госпітальна база на 30 ліжок, станом на сьогодні - 21 липня - до інфекційного відділення госпіталізовано 22 дитини.

Видано розпорядження про призупинення функціонування харчоблоку даного закладу та підготовлено матеріали про ускладнення санітарно-епідемічної ситуації у дитячому закладі до місцевого управління Національної поліції України та позов до суду про призупинення діяльності цього закладу.

У відомстві підкреслили, що дитячий заклад санаторного типу «Лазурний» напередодні п’ять разів був обстежений спеціальною комісією щодо готовності до прийому дітей в літній період.

За висновком комісії, заклад не був готовий до функціонування та прийняття дітей, що підтверджують відповідні акти, які комісія передала керівництву «Лазурного». Однак, попри це, станом у закладі перебувало на оздоровленні та відпочинку 261 дитина, 247 із них з Дніпропетровської області.