У Київській обласній лікарні відкрито сучасне реабілітаційне відділення

На базі Київської обласної клінічної лікарні відкрили державне тренінгово-реабілітаційне відділення, яке працюватиме за європейськими стандартами та надаватиме професійну, високоякісну медичну допомогу людям, які її потребують.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, це - спільний проект України та Чеської Республіки.

У відомстві зазначили, що потреба у відділеннях реабілітації існує в кожному закладі, де є пацієнти, яким необхідне відновлення. Надто це стосується багатопрофільних лікарень, де реабілітація має починатися з першого дня.

Сучасне реабілітаційне відділення на базі багатопрофільного медичного закладу – це можливість доступу фахівців до пацієнтів на ранніх етапах відновлення. У межах закладу людину навчатимуть жити з певними обмеженнями, якщо таких не можна усунути. Допомагатимуть родичам опанувати найнеобхідніші навички для швидшого фізичного та психологічного відновлення пацієнтів після хвороб та травм.

Витрати лікарні на проведення капітального ремонту приміщень реабілітаційного центру склали близько 1,8 млн грн, ще понад 590 тис. коштували лікарні обладнання та меблі.

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Допомога Посольства Чеської Республіки в Україні на закупівлю обладнання склала понад 427 тис. грн додатково. Чеська Республіка надала технічну та благодійну допомогу закладу у рамках програм MEDEVAC та Сzech Development Cooperation. До облаштування відділення реабілітаційним обладнанням та меблями долучилася і «Українська ліга благодійників».