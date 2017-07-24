У Києві до кінця 2017 року планують впровадити електронну систему обслуговування пацієнтів

Київська міська державна адміністрація (КМДА) планує повноцінно запустити електронну систему обслуговування пацієнтів Helsi.me у всіх районах столиці до кінця 2017 року, повідомив журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

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«У Подільському, Солом'янському, Оболонському та Деснянському районах вже повноцінно працює ця система. Далі буде Дніпровський район. Ми дуже хочемо до кінця року запустити цю програму в режимі експлуатації в усьому місті», - сказав Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, раніше Поворозник відзначав, що завдяки системі Helsi.me пацієнти можуть знайти на сайті свого дільничного лікаря і записатися до нього на прийом на конкретний час через Інтернет або через call-центр. Так само записатися можна і до профільного лікаря.

Станом на середину липня в електронну медичну систему було внесено інформацію про більш як 2 тисячі медичних працівників.

За словами Поворозника, на порталі пацієнта кияни можуть переглядати свої візити до лікаря і результати прийомів (консультаційні листи). Також передбачена можливість «прив'язати» медичну карту дитини до медкарти з профілем батьків.

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року керівництво столиці представило Концепцію розвитку системи охорони здоров'я Києва, яка, серед іншого, передбачає створення електронної системи обслуговування пацієнтів, зокрема, введення електронної реєстратури, медичних карток і створення єдиної системи обліку.