Хвора на ботулізм 22-річна дівчина залишається у тяжкому стані

У Харкові після захворювання жінки на ботулізм зупинено реалізацію в'яленої риби оптовим постачальником.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

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За відомостями прес-служби, під час епідрослідування випадку захворювання на ботулізм фахівці встановили адресу магазину, де постраждала придбала в’ялену рибу, а також постачальника та виробника зазначеної продукції. На момент проведення обстеження магазину в’яленої риби в реалізації не виявлено. Зараз функціонування магазину тимчасово призупинено.

Учора, 23 липня, фахівці провели перевірку потужностей постачальників в’яленої риби до магазину, де постраждала купила тараньку.

"Здійснений відбір зразків в’яленої риби у постачальників з метою проведення лабораторних досліджень на наявність ботулотоксину. Оптову реалізацію в’яленої риби, яка, ймовірно, може бути джерелом ботулізму, постачальником тимчасово призупинено на час отримання результатів лабораторних досліджень", - йдеться в повідомленні.

Обстеження та лікування хворої наразі триває. Протиботулінова сироватка жінці вже введена, але хвора залишається у тяжкому стані. Заходи щодо епідрозслідування випадку на ботулізм тривають.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 липня із симптомами гострого болю живота та різким погіршенням самопочуття до лікарні звернулася 22-річна жінка. Її з діагнозом ботулізм госпіталізували до інфекційної лікарні. Жінку, яка напередодні вживала в'ялену рибу, підключили до апарату штучної вентиляції легенів.