Франківщина: у "Сяйві Карпат" отруїлися іноземні туристи



До Верховинської центральної районної лікарні сьогодні, 25 липня, з ознаками отруєння доправили 13 осіб, котрі відпочивали в туристичному комплексі "Сяйво Карпат".

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Як повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, потерпілих привезли до лікарні близько 4:00. Зараз їхній стан оцінюють як середньої важкості. Причина отруєння з'ясовується.

Відомо, що п'ятеро постраждалих (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 рр. н.) є мешканцями Німеччини, шестеро (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 рр. н.) - республіки Польща. Двоє українців приїхали на відпочинок із Донецької (2004 р. н.) та з Харківської (1993 р. н.) областей.

Загалом у комплексі "Сяйво Карпат" відпочивали коло 80 осіб.