На Закарпатті з отруєнням госпіталізовано п’ятьох дітей

У Закарпатській області в ніч з 24 на 25 липняз ознаками харчового отруєння госпіталізовано п’ятьох дітей, які відпочивали в одному з туристичних закладів Виноградівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Обласного центру здоров’я Закарпатської області, четверо потерпілих привезли до Виноградівської центральної районної лікарні близько першої години ночі.

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10-місячний малюк, 5-річна дівчинка, 12-річний хлопчик та 17-річний юнак мали ознаки шлунково-кишкових розладів: загальна слабкість, нудота, блювання, пронос, болі у шлунку.

Ще одну дитину – 5-тирічного хлопчика, вже з іншої родини, але теж з ознаками кишкових розладів, було доставлено до лікарні з того ж таки туристичного закладу вже о четвертій годині ранку.

За інформацією прес-центру, у дітей попередній діагноз «гострий гастроентероколіт», стан здоров’я - задовільний.

У закладах відпочинку та харчування обстежені працівники, проведені всі необхідні дезінфекційні заходи, відібрані змиви на патологічну флору, проби води та продуктів харчування. «Фахівці Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України та ГУ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області проводять епідрозслідування. Остаточні висновки будуть відомі після кінцевих лабораторних досліджень», - уточнили у прес-центрі.