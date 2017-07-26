Кількість людей з харчовим отруєнням, які відпочивали у "Сяйві Карпат", зростає

Кількість людей з харчовим отруєнням, які відпочивали у готельно-відпочинковому комплексі «Сяйво Карпат» (с.Красноїлля Верховинського району), зростає, повідомляється на сторінці Нацполіції у Фейсбук.

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Вчора вранці було госпіталізовано вранці 13 осіб, з них 11 іноземців були госпіталізовані з діагнозом гострий гастроентероколіт, підозра на харчове отруєння. Також протягом дня госпіталізовано ще 21 особу. Серед потерпілих - 4 дітей із Польщі, 10 дітей з Німеччини та 6 дітей і 1 дорослий з України.

Стан потерпілих стабільний.

Водночас, за повідомленням Головного управління у Івано-Франківській області, проведено відібрання зразків продуктів харчування, води тощо, які направлено на проведення лабораторних досліджень.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.