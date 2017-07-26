У Виноградові зафіксовано спалах отруєння серед гостей готельного комплексу "Чорної гори".

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, на Закарпатті зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед відвідувачів готельно-розважального комплексу «Чорна гора» м.Виноградів Виноградівського району.

Читайте такожКількість людей з харчовим отруєнням, які відпочивали у "Сяйві Карпат", зростає

П’ятеро осіб (з них - 4 діти) госпіталізовано з діагнозом «гострий гастроентероколіт невстановленої етіології».

За результатами обстеження готельно-розважального комплексу «Чорна гора» встановлено низку порушень вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, що ймовірно зумовили виникнення спалаху.

Особові медичні книжнки були відсутні у 24 осіб з 25 працівників двох кафе, що розташовані на території готельно-розважального комплексу. Були зафіксовані порушення умов зберігання харчових продуктів: не дотримання температурного режиму, відсутність супровідних документів на окремі харчові продукти, кафе не зареєстровані, як оператори ринку харчових продуктів.

Проведено відбір змивів із об’єктів навколишнього середовища, проб харчових продуктів та води, обстежено шестеро працівників.

Проведення комплексу протиепідемічних заходів та лабораторні дослідження тривають.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.