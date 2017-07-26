До Одеси доставили 14 бійців, які отримали поранення у зоні АТО

В Одесу вчора доставили 14 бійців, які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.

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Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, з аеродрому поранених бійців машинами «швидкої допомоги» перевезли у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

Волонтер уточнив, що у бійців поранення, в тому числі, мінно-вибухові та осколкові.

Двоє з них знаходяться у важкому стані, їх помістили в реанімаційне відділення.