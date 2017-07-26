Івано-Франківщина: "Сяйво Карпат", де масово отруїлися туристи, не мало дозволу на послуги харчування

На Івано-Франківщині відпочинковий комплекс «Сяйво Карпат», де отруїлося 36 осіб, серед яких є іноземці, не мав дозволу на надання послуг з харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомили в.о. начальника департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Микола Стовбан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Роман Гурський та начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський.

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За словами Стовбана, станом на 26 липня, 36 осіб (з них 30 дітей) перебувають в інфекційному відділенні Верховинської центральної районної лікарні. «Наразі симптоми гострої інтоксикації знято, стан хворих задовільний», - сказав посадовець.

У свою чергу про результати проведення первинного розслідування розповів Роман Гурський. За його словами, у закладі в с. Красноїлля Верховинського району, де відпочивали туристи, встановлено ряд порушень.

«Зокрема, він не був зареєстрований належним чином і на мав дозволу на надання послуг з харчування, - зауважив Гурський. - Серед системних порушень – відсутність у працівників, які готували їжу, санітарних книжок з відмітками про проходження медичного огляду, не було супровідних документів на продукти харчування, не проведено зонування кухні, порушене товарне сусідство».

На його думку, приміщення туристично-відпочинкового комплексу не пристосовані для відпочинку дітей.

«Тут немає постійного медичного працівника, не створені відповідні умови», - сказав Гурський.

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На брифінгу також повідомили, що працівники головного управління Держпроспоживслужби в області взяли проби для проведення бактеріологічних досліджень, результати яких будуть оприлюднені до кінця тижня. На їх основі буде оформлено відповідний акт та направлено у Національну поліцію. Відповідні протоколи також спрямують у суд для ухвалення рішення щодо діяльності підприємства, де сталося отруєння.

Головний медик області Стовбан підкреслив, що в даний час немає нових скарг на харчові отруєння, а усі іноземці, батьки і діти, готуються до виписки.

Як повідомляв УНІАН, у Івано-Франківській області сталося масове отруєння туристів, які відпочивали в комплексі «Сяйво Карпат».