Масове отруєння у дитячому таборі на Львівщині: зросла кількість постраждалих

Кількість потерпілих внаслідок масового отруєння в таборі "Білий орел" на Львівщині зросла: до шпиталю доправили ще одну дитину. Про це повідомляє ТСН. Ранок.

Загалом гостра кишкова інфекція вклала до лікарні дев'ятьох дітей та двох дорослих. Усі потерпілі - з польського мовно-оздоровчого табору, який влаштували на приватній базі відпочинку.

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Чим саме потруїлися відпочивальники, ще з'ясовують, але попередньо нарікають на смажені курячі крильця. Фахівці взяли в таборі зразки їжі, питної та озерної води.

У санепідслужбі кажуть, що головна проблема полягає в мораторії на перевірку таких об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області в ніч з 24 на 25 липня з ознаками харчового отруєння госпіталізовано п’ятьох дітей, які відпочивали в одному з туристичних закладів Виноградівського району.