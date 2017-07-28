Івано-Франківщина: 36 туристів, які отруїлися на відпочинку, виписані з лікарні

В Івано-Франківській області 36 туристів, які отруїлися в оздоровчому закладі «Сяйво Карпат», виписані з лікарні.

Про це повідомили в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Станом на 16.00 27 липня виписано 36 чоловік, в т. ч. 20 дітей, - зазначили в управлінні. - Залишається на лікуванні в інфекційному відділенні Верховинської центральної районної лікарні 1 дитина».

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області їхньою службою «винесено розпорядження про тимчасове призупинення діяльності закладу з поданням відповідної заяви до суду, складено протокол про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і санітарного законодавства та направлено матеріали до головного управління Національної поліції щодо порушення кримінальної справи».

Проведення комплексу протиепідемічних заходів триває.

Як повідомляв УНІАН, у Івано-Франківській області сталося масове отруєння туристів, які відпочивали в комплексі «Сяйво Карпат», серед яких були іноземці.