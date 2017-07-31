Донеччина: у дитсадку Білицького отруїлися малюки

За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області до інфекційного відділення Добропільської центральної районної лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції було госпіталізовано 6 дітей дошкільного віку.

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Усі захворілі діти відвідують першу ясельну групу дошкільного навчального закладу «Малюк» Білицької міської ради.

Перебіг захворювання у трьох дітей середньої важкості, у решти – легкої ступені важкості.

За результатами експрес-тесту в 4-х дітей підтверджено ротавірусну інфекцію, у 2-х – дослідження тривають.

Спеціалістами Держпродспоживслужби в Добропільському районі розпочато епідрозслідування групового захворювання на гостру кишкову інфекцію вихованців першої ясельної групи ДНЗ «Малюк».

Відібрано проби харчових продуктів, питної води, змиви з предметів навколишнього середовища.

Дитячий садок закрито на карантин.