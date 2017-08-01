На Чернігівщині психічно хвору жінку підозрюють у вбивстві своєї 4-річної доньки

13:27, 01 серпня 2017
Новини регіонів
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Прокуратура здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті малолітньої дитини.

УНІАН

На Чернігівщині розслідують обставини смерті 4-річної дитини, мати якої страждала на психічні розлади.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури області, під процесуальним керівництвом Прилуцької місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті малолітньої дитини.

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Встановлено, що 31липня до Срібнянської центральної районної лікарні доставлено тіло 4-річної дитини, яке було виявлено за місцем її проживання з ознаками насильницької смерті. Дівчинка мешкала спільно із батьком та матір’ю, яка страждала на психічні розлади. Матір госпіталізовано.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.

Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Чернігівської області.

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Теги: #психічні розлади#мати вбила доньку